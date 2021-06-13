«В некоторых местах была недурственна»: Садальский высказался после спектакля МХАТа с участием Бузовой

Известный актер и блоге Стас Садальский поспешил озвучить свою точку зрения на игру Ольги Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». В постановке поющей телеведущей была предложена роль певицы кабаре Беллы Шанталь. И 11, и 12 июня премьера прошла при полном аншлаге. В числе посетивших спектакль был и Стас Садальский. Он дал понять, что Ольга Бузова его не разочаровала.

«Скажу сразу, Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна», — поделился своим мнением известный артист.

Стас Садальский дал понять, что не видит ничего плохо в том, что МХАТ пригласил к себе Ольгу Бузову.

«Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ», — продолжил Стас Садальский.

Он также отметил игру Георгия Иобадзе, исполнившего в спектакле роль молодого Иосифа Сталина.

«Видя многих Сталиных на экране и сцене, могу сказать, что выбор Ренатой Сотириди на роль именно грузина – огромная удача», — подчеркнул Садальский.

Напомним, ранее стало известно, что после оглушительного успеха спектакля, руководство МХАТа намерено предложить Ольге Бузовой продолжить сотрудничество с театром в новом сезоне.

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