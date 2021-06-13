«Я объявляю кастинг»: Фадеев ищет ярких девушек для нового проекта

Он не будет связан с музыкой.

Самыми яркими музыкальными проектами Максима Фадеева, как продюсера, в разные годы были певицы Линда, Глюк’оZa, Юлия Савичева, группа SEREBRO. Теперь же он решил запустить новый проект, которые не будет связан с музыкой. Об этом Фадеев рассказал в своем Instagram.

«Я объявляю кастинг на новый проект. Не музыкальный, никакого отношения к музыкальной индустрии не имеющий. Мы ищем ярких девушек, которые знают, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология. Мы построили целый город для этого проекта. Это масштабнейший проект, который мы очень скоро заявим», — сказал Фадеев.

Форма заявки, указанная в профиле Максима, весьма проста. В списке стандартных вопросов, есть и такие: «цвет волос» и «есть ли опыт съемок».

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