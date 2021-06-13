«Девочка на шаре»: Чехова подчеркнула соблазнительные бедра шортами с высокой посадкой

Недавно Анфиса Чехова отдыхала в Майами, а потом и на Мальдивах, где получила шикарный загар. Скрывать такую красоту телеведущая не намерена, поэтому с удовольствием делится в своем Instagram снимками, на которых позирует в коротких шортах. Эффектные бедра она подчеркнула с помощью высокой посадки наряда.

«Весь мир у твоих ног! Девочка на шаре! Какая классная! Огонь! Супер», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Чехова высказалась о том, что мечтает переехать жить в США. Причиной тому стало осуждающее поведение некоторых россиян, которые видят целлюлит и прочие недостатки фигуры у других и прямо об этом заявляют.

Смотрите также: