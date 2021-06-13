«Куда смотрит министр культуры?»: Зюганов возмутился выходом Бузовой на сцену МХАТа

Новость о появлении Ольги Бузовой на сцене МХАТа всерьез взбудоражила общественность. Одни поддержали поющую ведущую, другие были катастрофически против. Тем не менее, звезда уже дебютировала в постановке о молодости Сталина — «Чудесный грузин» в роли певицы кабаре Беллы Шанталь. Свое мнение на этот счет решил высказать лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он опубликовал видео в своем Instagram.
«Если Бузову туда засунули, то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные?», — гневается Геннадий Зюганов.
Напомним, ранее стало известно, что Бузова получит за два спектакля и шесть репетиций солидные для театра деньги – почти полмиллиона рублей.