Что такое «Поп-ит» и почему он такой популярный
Видео
Ободки, повязки и корона: модные украшения для волос
Видео

«Куда смотрит министр культуры?»: Зюганов возмутился выходом Бузовой на сцену МХАТа

Поющая ведущая уже дебютировала в спектакле «Чудесный грузин».

«Куда смотрит министр культуры?»: Зюганов возмутился выходом Бузовой на сцену МХАТа
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Новость о появлении Ольги Бузовой на сцене МХАТа всерьез взбудоражила общественность. Одни поддержали поющую ведущую, другие были катастрофически против. Тем не менее, звезда уже дебютировала в постановке о молодости Сталина — «Чудесный грузин» в роли певицы кабаре Беллы Шанталь. Свое мнение на этот счет решил высказать лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он опубликовал видео в своем Instagram.

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов. Скриншот: instagram.com/zyuganov_gennady

«Если Бузову туда засунули, то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные?», — гневается Геннадий Зюганов.

Напомним, ранее стало известно, что Бузова получит за два спектакля и шесть репетиций солидные для театра деньги – почти полмиллиона рублей.

Смотрите также:

Тэги

Геннадий ЗюгановМХАТОльга БузоваОльга Бузова личная жизнь