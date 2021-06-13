«Как брат с сестрой!»: Королева в эффектных лосинах запечатлелась рядом с сыном

Наташа Королева родила своему мужу Сергею Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, единственного сына Архипа. В этом году парню исполнилось 19 лет и он всерьез занялся музыкальной карьерой. Для начала перепел знаменитый хит мамы и ее бывшего мужа Игоря Николаева – «Дельфин и Русалка». Творческий псевдоним тоже выбрал – Архип Grek.

Звездная мама старается всячески поддерживать своего сына и часто пишет о нем в своем Instagram. На этот раз она рассказала, что сын составил ей компанию в качестве соведущего музыкального чарта на «Муз-ТВ».

На снимке с Архипом Королева позировала в наряде Louis Vuitton, подчеркнув стройные ноги лосинами.

«Как брат и сестра! Ласточка! Классные!», — писали пользователи Сети.

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