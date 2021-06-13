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«Интересно, сколько подпишется?»: Яна Рудковская завела страницу в Instagram для младшего сына

В конце июня Арсению Плющенко исполнится девять месяцев.

«Интересно, сколько подпишется?»: Яна Рудковская завела страницу в Instagram для младшего сына
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

В сентябре прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко во второй раз стали родителями. Мальчика назвали Арсений. Первые несколько месяцев звездные родители скрывали его лицо от публики, а теперь продюсер решила завести для него аккаунт в Instagram.

«Будет скоро повод показать улыбающегося Арсения – блондина с ярко-голубыми глазами, как небо на этом фото. Интересно, сколько подпишется на него за сутки?», — написала Рудковская.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором позировала с сыном в саду своего дома.

В микроблоге Гном Гномыча тоже появилась публикация об Арсении. На фото малыш был запечатлен возле своей кроватки.

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