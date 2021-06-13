Лежит в больнице: стало известно о состоянии здоровья звезды «Зимней вишни» Сафоновой

На днях стало известно, что звезда сериала «Зимняя вишня», 65-летняя Елена Сафонова попала в больницу. В СМИ писали, что у актрисы диагностирован коронавирус. Однако позже стало известно, что у нее вирусная пневмония.

ПЦР-тест CoViD-19 показал отрицательный результат. В ее крови есть антитела. В данное время Сафонова лежит в больнице, в бесковидном отделении. Об этом сообщает «Пятый канал». Добавим, ранее пиар-директор актрисы Галина Ибрагимова опровергла информацию об инфицировании артистки коронавирусом.

Напомним, Елена Сафонова — заслуженная артистка России. Она прославилась по роли Ольги Ивановны в популярной в Советском Союзе картине «Зимняя вишня». Фильм вышел на широкие экраны в 1985 году.

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