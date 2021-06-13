«Лучшая пара!»: Ира Смелая перестала скрывать отношения со звездой «ТАНЦЕВ» на ТНТ

Артистка появилась с танцором на премии в Санкт-Петербурге.

Бывшая жена фронтмена группы Little Big — Ирина Смелая — опубликовала на своей странице фото с новым возлюбленным Даниилом Патлахом. Участник последнего сезона «ТАНЦЕВ» на ТНТ поцеловал певицу.

Напомним, весной прошлого года Ирина Смелая и Илья Прусикин записали и разместили в Сети личное признание. Артисты заявили, что разводятся. После оказалось, что Илья начал отношения с коллегой по группе — певицей Софьей Таюрской. А Ирина скрывала подробности личной жизни.

Недавно же, на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Смелая появилась в сопровождении молодого танцора Даниила Патлаха. Пара облачилась в черные наряды. Даниил был одет в пиджак и брюки из кожи. А Ирина предпочла платье со сборкой.

«На 16-ой премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга». Пришла и забрала свою статуэтку за значительный прорыв в музыкальной области», — похвасталась Смелая.

Поклонники певицы были рады увидеть кумира в сопровождении нового бойфренда. Даниил поцеловал Смелую прямо на церемонии.

«Ира! Вы чудесная! Так хочется вас обнять. Поздравляю», «Надеюсь, что вы вместе», «Лучшая пара! Однозначно!», «Это что за красотка с красавчиком — просто огонь, пожар, огнище!», — прокомментировали фото возлюбленных фанаты Смелой.

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