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Семейные выходные: Николаев запечатлелся с мамой и дочкой

Снимком артист поделился в своем Instagram.

Семейные выходные: Николаев запечатлелся с мамой и дочкой
Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Накануне мама Игоря Николаева Светлана Митрофановна отметила свой 83-й день рождения. Об этом композитор рассказал на своей страничке в Instagram, поделившись совместным снимком. Фанаты Николаева засыпали ее поздравлениями и пожеланиями. Артист решил поблагодарить своих подписчиков.

«Моя мама от всей души благодарит вас, дорогие подписчики, за ваши искренние поздравления с днем ее рождения», — написал Николаев.

На фото он запечатлелся с мамой и пятилетней дочкой Вероникой. Напомним, младшая дочь композитора не только увлекается музыкой, но и очень любит лошадей, страсть к которым у нее появилась в один из визитов в США. Именно там живет ее старшая сестра Юлия, которая тоже занимается верховой ездой.

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