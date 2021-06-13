Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького

Стало известно, что общегородской выпускной для московских школьников в этом году не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Московские власти отметили, что 11-классники смогут праздновать выпускной в своих школах, но массовые гуляния в Парке Горького будут отменены.

«Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», — говорится в сообщении.

Отметим, официальная статистка сайта «Стопкоронавирус.РФ» говорит об увеличении числа заразившихся коронавирусной инфекцией в столице. Только за последние сутки оно выросло на тысячу человек. Более 7,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки. Это максимальное значение с 26 декабря.

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