«В центре Питера у Русского музея»: Анастасия Волочкова сдает квартиру в аренду

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анастасии Волочковой появилось сообщение о том, что знаменитость готова сотрудничать с желающими пожить в ее квартире в центре Санкт-Петербурга.

Волочкова будет сдавать жилье в аренду. Балерина сфотографировала лучшие виды своей квартиры. Песочные колонны и голубой мармор, белоснежная лепнина и мебель с дорогой обивкой, золотые люстры и подсвечники, бархатные шторы и фисташковая кухня — все это изобилие Анастасия готова отдать желающим. Однако стоимость аренды артистка не назвала.

«Я решила сдавать в аренду мою роскошную квартиру в центре Питера у Русского музея. Добропорядочным людям», — подчеркнула Волочкова.

Поклонники артистки остались в восторге от дизайна квартиры Анастасии:

«Очень красивая квартира, как раз для Петербурга. Я бы добавила туда еще капельку цветов для уюта», «Как в Михайловском дворце», «Ничего себе, красотища какая! Как в музее».

Но среди фанатов Волочковой нашлись и те, кто не понял такого убранства:

«Дорого-богато. Цыганам мажористым понравится», «Какая пошлость», «На пенсии разбогатею сниму на пару дней, больше не выдержу, мне кажется, там пахнет нафталином».

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