«Просто бомба!»: Алена Водонаева соблазнила очень глубоким декольте

Экс-участница проекта «Дом-2» — Алена Водонаева — опубликовала на своей странице свежее чувственное фото. Знаменитость облачилась в платье с откровенным декольте.

Алена посетила премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Для церемонии Водонаева выбрала приталенное платье длины миди с меховыми манжетами и воротником. Черный наряд актриса подчеркнула ожерельем с массивным крестом из черных камней. Телеведущая дополнила образ роковой красотки красной помадой и черными лаковыми туфлями на шпильке. Алена нарисовала стрелки на глазах и украсила прическу невидимками в тон платью.

Водонаева запечатлелась в своем аутфите у зеркала, эффектно продемонстрировав роскошную грудь. Отметим, что поклонники Алены были потрясены таким модным образом:

«Как тебе идет этот образ», «В этом городе незабываема ты!», «Он в красном бархате, ты вся шикарная», «С тебя должны писать картины», «Алена просто бомба!», «Как же завидую женщинам с красивыми формами», «Тропикана-женщина, горяча и бешена», «Возбуждающее! Глаз не оторвать!».

К слову, такой же наряд был и у подруги Водонаевой — модельера Ольги Якубович.

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