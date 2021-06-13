«Тюрьма»: Мария Погребняк поделилась своим отношением к браку

Бизнесвумен Мария Погребняк призналась, что раньше грешила ужасным поведением в браке. Знаменитость рассказала об этом в своем микроблоге.

По словам жены футболиста Павла Погребняка, муж и жена должны доверять друг другу, иначе брак превратится в вечные пытки.

«Брак — тюрьма с пожизненным заключением. Почему, когда парень с девушкой начинают встречаться, их устраивает все: их компания, друзья, образ жизни, интересы и т. д. Но, как только мы ставим штамп в паспорте, мы, можно сказать, запираем друг друга в заключение со строгим режимом», — заявила Мария.

Многодетная мамочка отметила, что сама вначале отношений пыталась ограничить мужа. Модель устраивала истерики Павлу и не хотела его отпускать куда-то одного:

«Я сама грешила этим, вообще не представляю, как мой муж в первые годы совместной жизни смог вытерпеть все это. Я была из тех, которые, особенно с рождением ребенка, устраивают истерики, если вторая половинка захочет куда-то сходить».

Напомним, Мария и Павел Погребняк воспитывают троих сыновей. Звездная пара сыграла пышную свадьбу только после их рождения.

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