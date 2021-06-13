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Клава Кока в бандажном платье из кожи и накидке-балахоне выступила на Красной площади

Компанию молодой звезде составил Сергей Жуков.

Клава Кока в бандажном платье из кожи и накидке-балахоне выступила на Красной площади
Клава Кока. Фото: Global look press

24-летняя Клава Кока продолжает тиражировать успешные коллаборации. Совсем недавно она получила премию «Муз-ТВ» за удачный дуэт с Даней Прытковым (Niletto) и вот совсем свежий хит звезды, записанный в творческом союзе с Сергеем Жуковым, звучит из каждого радиоприемника.

Клава Кока и Сергей Жуков.
Клава Кока и Сергей Жуков. Фото: instagram.com/klavacoca/

Популярную композицию «Нокаут» музыканты исполнили на Красной площади, где состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Артисты постарались одеться в одном стиле, выбрав наряды в лимонно-неоновых тонах.

Певец облачился в джинсы, футболку, кроссовки и куртку с граффити. Его спутница выбрала более эпатажный вид, примерив трехцветное бандажное платье из кожи, велосипедки и накидку-балахон. На руках у знаменитой блондинки оказались митенки, шею Клава украсила необычным ожерельем в виде застежки «молнии».

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