Ольга Бузова в топе без лифчика и «рваных» мини-шортиках отметила свой выход на сцену МХАТа в ресторане

Ольга Бузова с аншлагом выступила на сцене МХАТа в роли артистки кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин». «Все получилось!» — написала она в личном блоге.

Позже она встретилась с режиссером-постановщиком спектакля Ренатой Сотириади для «разбора полетов». И призналась поклонникам, что ей есть над чем еще потрудиться.

«Замечаний не так много, но, конечно, работа предстоит колоссальная. Знаете, плохих и хороших ролей у хороших актеров не бывает», — рассказала певица.

В театр экс-звезда «Дома-2» пришла в «рваных» мини-шортиках и коротеньком топе без лифчика. После встречи с режиссером и занятий вокалом, Ольга отправилась со своим директором Арамом Арчером в ресторан, расположенный в одной из башен «Москва-Сити».

Звезда в этот день полакомилась разнообразными видами карпаччо, королевскими креветками, устрицами и морскими ежами. После отдыха в заведении, Бузова прогулялась со своим спутником по улицам Москвы, не удержавшись от радостного танца на публике.

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