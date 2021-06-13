С личным бассейном: Тодоренко показала роскошную виллу в Турции, где проводит отпуск

Регина Тодоренко сумела в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, выбраться на отдых в Турцию. В город на берегу Средиземного моря Кемер она прилетела с сыном Михаилом и родителями.

Родственники остановились в пятизвездочном отеле с собственным аквапарком и тремя бассейнами. Впрочем, ведущая может ими не пользоваться, ведь вилла с панорамными окнами, которую она арендовала, имеет собственный бассейн, а также 4 спальни, и гостиную с кухонной зоной.

Как выглядит гостиничный номер Регины, она показала в личном блоге. Звезда рассказала, что в Кемере пошел дождь, однако ей есть чем заняться с ребенком и мамой в отеле. Звезда позанималась с малышом лепкой фигур из пластилина, а с родительницей сварила борщ.

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