Словно в купальнике со шлейфом: Глюкоза подразнила гостей своей вечеринки сексуальным платьем-боди

Певица устроила двойной праздник в честь собственных именин и бракосочетания с Александром Чистяковым.

12 июня Глюкоза устроила масштабную вечеринку в честь своего прошедшего 35-летия (7 июня) и будущего 15-летия свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым (14 июня).

В числе приглашенных на торжество оказались: Ксения Собчак и Александр Богомолов, Валентин и Марина Юдашкины, Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Певица выбрала для светской тусовки необычное платье-боди с эффектом мерцания, которое выглядело, как закрытый купальник с прозрачным шлейфом. Наряд демонстрировал стройную фигуру и длинные ноги Глюкозы во всей красоте.

Звезда не отказала себе в удовольствии выступить перед гостями, выбрав для своего сценического образа не менее эффектное облачение в виде серебристого комбинезона с глубоким декольте.

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