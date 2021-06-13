«Все внимание я отдала сыну. Наверстываю»: Гузеева показала, как отдыхает с дочкой в Подмосковье

Лариса Гузеева рассказала своим поклонникам в личном блоге, что опять поправилась. Кроме того, накопилась усталость из-за напряженного рабочего графика. Телеведущая решила избавиться от этих проблем, отправившись в пятизвездочный SPA-отель в городе Пушкино.

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«Я ушла в отпуск несколько дней назад. Приехала домой, глянула на себя в зеркало – настроение испортилось. Поняла, что не хочу никуда лететь, потому что смотреть на себя страшно, растолстела опять», — поведала звезда фолловерам в Instagram.

Лариса Гузеева совместила полезное с приятным и взяла с собой на отдых дочь Ольгу Бухарову.

«Все свое внимание и заботу я отдала старшему сыну, мелкой недодала. Теперь наверстываю», — призналась Гузеева в личном блоге.

Артистка много времени проводит с наследницей на природе, прогуливаясь с ней по лесным тропам и наслаждаясь тишиной, а также единением с природой. Кроме того, дамы часто наведываются в местный бассейн, где сделали несколько снимков и поделились ими в Сети.

«Ларочка, наслаждение счастьем — это волшебно!» — отреагировала на пост актриса Эвелина Бледанс. «Мои девочки», — отметилась в комментариях ведущая Лера Кудрявцева.

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