Естественная красота: Пегова в романтичном облачении в рюшах и цветах запечатлелась на сеновале

42-летняя Ирина Пегова обожаема многими поклонниками за актерский талант, позитив и естественность. Ее фолловеры часто хвалят свою любимицу за то, что она сохранила свою натуральную красоту, а также за умение заражать теплым настроением.

И действительно, где бы звезда не оказалась, в какое бы место России ее не занесло, она старается видеть во всем прекрасное и щедро делится своим взглядом на жизнь с публикой.

В настоящий момент артистка работает над фильмом Юрия Мороза в пушкинских местах, играя председателя колхоза. Звезда показала своим почитателям в личном блоге местные красоты и достопримечательности, а также устроила для публики небольшую фотосессию. Ирина запечатлелась на сеновале в романтичном облачении с рюшами и в цветах, а также в поле за рулем автомобиля «ГАЗ-69» и в огороде деревенского дома.

«Эх! И это только половина съемочного дня!» — подписала она кадры.

«Какая красивая!», «Классно, вот она — Россия-матушка», «Ириночка, такая красивая! В любой роли!», «Изумительная Ириночка! Просто великолепная!» — пришли в восторг от увиденного подписчики Пеговой.

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