Сумка и туфельки в пандан: Нетребко блеснула стройной фигурой в платье-футляре с орнаментом от Versace

В стильном аутфите оперная дива отправилась на интервью.

49-летняя Анна Нетребко известна не только как оперная певица, звезда слывет большой модницей, а ее новые луки практически всегда обсуждаются среди поклонников.

Накануне артистка представила своим поклонникам женственный аутфит, полностью составленный из вещей бренда Versace. Она примерила платье-футляр длины мини, изящные туфельки с острым мысом на шпильке, завершила стайл знаменитость сумочкой мессенджером. Все детали ее образа имели характерный орнамент, присущий модной итальянской марке.

Анна объяснила, что отправилась на интервью и роскошный наряд вселяет в нее уверенность, что так необходимо для плодотворной беседы.

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