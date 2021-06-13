Честное видео: как выглядят глаза Нюши до макияжа и после него

30-летняя Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым, пара воспитывает трехлетнюю дочку Симбу. Чета пропагандирует семейные ценности и старается проводить все свободное время вместе. Тем не менее, певица продолжает успешно строить карьеру на эстраде.

Девушка не скрывает, что ее яркий сценический образ – во многом следствие работы профессиональных визажистов и стилистов. И не стесняется показывать свою естественную красоту. Недавно она поддержала звездный тренд на натуральность и выложила в Сеть видео абсолютно без макияжа.

Теперь же она продемонстрировала в личном блоге, как выглядят ее глаза до вмешательства бьюти-специалистов и после него – с длинными, возможно, накладными ресницами.

Отметим, что ранее себя без капли мэйка показали Вера Брежнева и Кристина Асмус.

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