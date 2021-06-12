Лука подрос: Альбина Джанабаева показала лицо шестилетнего сына Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева долгое время скрывала свой роман с Валерием Меладзе. У них родился сын Костя, когда артист еще был в первом браке. Однако спустя годы он все же развелся ради новой избранницы. В 2014 году, когда влюбленные сыграли свадьбу, у них родился второй сын Лука. Своих наследников супруги оберегают от лишнего внимания и не появляются с ними на публике. А в этом году у пары родилась долгожданная дочка, которая получила имя Агата.

Теперь Джанабаева снова наслаждается материнством. Ранее она похвасталась детской кроваткой. И 12 июня певица вместе с мужем вышла на лужайку, где погуляла с двухмесячной дочкой. А вечером артистка поделилась редкими кадрами. Она засняла на видео младшего сына Меладзе. Лука в синей безрукавке и спортивных штанах катался на самокате. При это он ловко перепрыгивал через препятствия.

«Молодец!» — заявила мама.

Примечательно, что на этот раз Альбина не стала прятать лицо сына, позволив поклонникам его разглядеть. Пользователи Сети, отметили что он красавец. Многие поразились тому, как он подрос.

«Лука, какой милый», «Ой, эти прекрасные уши», «Какой спортсмен», «Очень классный пацан», «Альбина, малыш чудо», «Сын пошел в Валеру», — стали писать пользователи Сети.

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