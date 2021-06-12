«Любимая женщина»: Валерия в силуэтном платье в пол и на каблуках предстала на Красной площади

Певица приняла участие в концерте в честь Дня России. Супруг даже закружил избранницу на руках.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она успела выпустить множество хитов. Певица не скрывает, что стала по-настоящему счастливой, когда встретила Иосифа Пригожина. Недавно супруги отпраздновали годовщину отношений. Он постоянно сопровождает артистка, так как также является ее продюсером. Иосиф не скрывает, что восхищается своей женой, которая в 53 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Несмотря на свой зрелый возраст, Валерия любит экспериментировать с имиджем. Недавно она пришла на «Вечерний Ургант», где предстала в необычном образе, а на проекте «Маска» певица делала яркий макияж и примеряла меха. После небольшого отдыха артистка появилась на праздничном концерте в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади. Для такого случая Валерия выбрала алое платье в пол и туфли на шпильке. Она решила выглядеть элегантно, чем впечатлила публику.

Певица выступила на публике, а также сделала фото с Александром Панайтовым. А вот идти по старинной брусчатке артистка не смогла. В этот момент муж пришел ей на помощь. Пригожин взял ее на руки и даже покружил на Красной площади, чем восхитил публику.

«Любимый город. Любимая женщина. Любимая страна. Красная площадь.Что еще нужно для счастья?» — написал Иосиф.

Поклонники восхитились не только поступком продюсера, но и красотой Валерии. «Прекрасны, как всегда», «Чудесный дуэт! Браво!», «Вот, это поведение настоящего, любящего мужчины!», «Самая красивая пара и самая счастливая!», «Шикарные наши, артисты любимые», «Ооо, красавица, как идет красный, пламенный цвет», — прокомментировали пост подписчики.

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