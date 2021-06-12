Надюша подпевает: Татьяна Навка показала, как развлекает шестилетнюю дочку в машине

Татьяна Навка не скрывает, что любит свою семью. Каждую свободную минуту она проводит с дочкой Надеждой, которой шесть лет. Также фигуристка старается регулярно видеться с дочкой Александрой Жулиной от первого брака. Однако фигуристка создает ледовые шоу, а также тренирует будущих чемпионов. Однако недавно на выходных спортсменка вместе с мужем Дмитрием Песковым покатала младшую наследницу на аттракционах. Супруги стараются сделать все, чтобы девочка наслаждалась детством.

А теперь Навка показала, как развлекает Надежду во время поездок на автомобиле. Спортсменка в голубой толстовке катает дочку. При этом играет музыка и малышка подпевает. Девочка в платье Moschino сидела на заднем сиденье и пыталась не только петь, но и танцевать. Она кривлялась вместе с мамой и выглядела счастливой. Татьяна тоже не постеснялась покривляться на камеру. Она так и не раскрыла, куда направлялась вместе с наследницей.

Однако поклонники восхитились редким семейным видео. Многие отметили, что Навка прекрасная мама, которая заботиться о дочке. «Надя просто чудо ребенок, классная», «Какие милые», «Какая прелесть эта Наденька», «Девочка изумительная», «Татьяна, какая вы классная», «Это же самые классные моменты», «Счастье у ребенка на глазах», «Надя, миленькая», «Просто кукла», — прокомментировали пост подписчики.

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