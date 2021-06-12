Леди в белом: Лопырева в приталенном жакете с баской и юбке годе отметилась на Невском проспекте

Виктория Лопырева выросла в Ростове-на-Дону и еще в 2001 году стала обладательницей титула «Ростовская красавица». Девушка до сих пор часто путешествует и принимает участие в разных мероприятиях, как одна из самых красивых девушек в стране. Этим летом она приехала в Россию после того, как год провела в теплых странах, в частности в Дубае. Она решила поддержать мужа Игоря Булатова, который принимал участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию Республики Коми.

больше по теме Лопырева в трикотажных шортах и рубашке пудрового цвета отправилась гулять по Петербургу Модель насладилась солнечной погодой и устроила прогулку на катере.

Также Виктория любит футбол. Она была послом чемпионата мира в 2018 году. На этот раз девушка также рада оказаться в центре событий, так как стартовал Чемпионат Европы по футболу. Накануне модель успела н только побывать в фан-зоне, но и посетила студию телеканала «Санкт-Петербург», которая появилась в центре города. Лопырева предстала на публике в белоснежном наряде. Она подчеркнула фигуру приталенным жакетом с баской и юбкой годе. Туфли-лодочки дополнили ее образ.

«Прекрасный Петербург в предвкушении главного футбольного события года! Телеканал в авангарде и развернул студию в самом центре города, на Невском проспекте! Теперь каждый день в эфире телеканала „Санкт-Петербург“ — дневники Евро-2020. Мне вместе с Уильямом де Оливейра выпала честь этот проект открыть и пообщаться с Иваном Лосевым. Кстати, около студии на Невском, 66 (Книжная лавка писателей) всегда весело, можно даже в футбол настольный поиграть! Приходите и наслаждайтесь атмосферой праздника футбола!», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой болельщицы. Многие восхитились красотой Лопыревой. «Красивая вы», «Вика, вы в теме! Класс», «Вика, это так круто», «Прелесть, Вика, вы красотка», «Прекрасно выглядите!», «Вам надо на трибуны», — прокомментировали пост подписчики.

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