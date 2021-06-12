«Потеряли мой багаж»: Анна Калашникова лишилась вещей стоимостью 3,5 миллионов рублей

Модель Анна Калашникова осталась без гонорара и багажа стоимостью 3,5 миллионов рублей. Причиной стали отмена рейса и потеря вещей в аэропорту Санкт-Петербурга.

Знаменитость покидала Петербургский международный экономический форум, чтобы посетить коммерческое мероприятие. Однако на него артистка так и не попала. Рейс не покинул город на Неве.

«Я ждала вылет несколько часов, постоянно переносили время. В итоге рейс вообще отменили, но возникла новая проблема — потеряли мой багаж. Несколько часов я ждала хоть каких-то новостей, но в итоге на данный момент багаж пока не нашли. Верю в лучшее», — призналась Калашникова.

Как отметила Анна, в чемодане были дорогие платья и костюмы, а также несколько пиджаков Balmain, каждый стоимостью 300 000 рублей. Там же находились брендовые сумки ценой около 250 000 рублей каждая и украшения. Общая стоимость потери составила примерно 3,5 миллиона рублей. Также Калашникова лишилась дорогой техники. С собой певица везла стайлер, утюжок, фен, отпариватель и другие вещи.

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