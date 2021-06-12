«Отец года»: Джанабаева запечатлела Меладзе с крохотной дочкой в лимонном комбинезоне на прогулке

Супруги решили показать, как проходит их выходной. Они вышли на прогулку с младшей наследницей.

Валерий Меладзе не так давно снова стал отцом. Как известно, от первого брака у него есть три дочки: Инга, Софья и Арина. А вот за время отношений с Альбиной Джанабаевой у него появились сыновья Константин и Лука. Этой весной певица рассекретила свое интересное положение, а всего два месяца назад она родила от него дочку, которая получила имя Агата. Несмотря на большой опыт, паре приходится тратить много сил на воспитание крохи.

больше по теме Без изысков и балдахина: Джанабаева показала детскую кроватку своей крохотной дочки Агаты Певица почти два месяца назад снова стала мамой.

На днях Альбина похвасталась кроваткой дочки. Пара не стала подбирать что-то изысканное, а предпочла простую кроватку без балдахина. А так как настало лето, супруги часто выходят на прогулку с наследницей. 12 июня, когда ей исполнилось два месяца, Джанабаева запечатлела мужа, который с ребенком на руках прогуливался возле беседки. Валерий держал на руках кроху, облаченную в лимонный комбинезон.

«Совсем недавно на премии RU.TV Валерий Меладзе получил одну из главных наград „Легенда российского шоу-бизнеса“. Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают?» — отметила певица. «Кормить когда будем малышку?» — спросил ее супруг.

«В нашем тридевятом царстве поселилась легенда», — подчеркнула Альбина. «Отец года», — добавила она.

Поклонники пришли в восторг от трогательного видео. Многие отметили, что давно не видели Меладзе таким счастливым. «Вы такие классные», «Главное накормить дитя! А легенда подождет, пока отец занят», «Отличный пример семьи для молодежи и старшего поколения!», «Как приятно на вас смотреть», «Вы такие прекрасные и трогательные», «Такая хорошая семья! Прекрасные родители», — прокомментировали пост подписчики.

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