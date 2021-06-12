«Отец года»: Джанабаева запечатлела Меладзе с крохотной дочкой в лимонном комбинезоне на прогулке

Валерий Меладзе не так давно снова стал отцом. Как известно, от первого брака у него есть три дочки: Инга, Софья и Арина. А вот за время отношений с Альбиной Джанабаевой у него появились сыновья Константин и Лука. Этой весной певица рассекретила свое интересное положение, а всего два месяца назад она родила от него дочку, которая получила имя Агата. Несмотря на большой опыт, паре приходится тратить много сил на воспитание крохи.
На днях Альбина похвасталась кроваткой дочки. Пара не стала подбирать что-то изысканное, а предпочла простую кроватку без балдахина. А так как настало лето, супруги часто выходят на прогулку с наследницей. 12 июня, когда ей исполнилось два месяца, Джанабаева запечатлела мужа, который с ребенком на руках прогуливался возле беседки. Валерий держал на руках кроху, облаченную в лимонный комбинезон.
«Совсем недавно на премии RU.TV Валерий Меладзе получил одну из главных наград „Легенда российского шоу-бизнеса“. Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают?» — отметила певица.
«Кормить когда будем малышку?» — спросил ее супруг.
«В нашем тридевятом царстве поселилась легенда», — подчеркнула Альбина. «Отец года», — добавила она.
Поклонники пришли в восторг от трогательного видео. Многие отметили, что давно не видели Меладзе таким счастливым. «Вы такие классные», «Главное накормить дитя! А легенда подождет, пока отец занят», «Отличный пример семьи для молодежи и старшего поколения!», «Как приятно на вас смотреть», «Вы такие прекрасные и трогательные», «Такая хорошая семья! Прекрасные родители», — прокомментировали пост подписчики.