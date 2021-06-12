«Люблю мою страну!»: Мясников из «Уральских пельменей» сочинил душевную песню о России

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram поделился песней собственного сочинения, которая посвящена России. Слова буквально пропитаны духом патриотизма. Композиция получалась очень душевной.

«С праздником! С Днем России! Люблю мою страну! Березки, бескрайние поля, запах сосен после дождя, грибы осенью и грозу летом. Да и люди у нас хорошие, и все эти люди у меня в комментариях. Только прочтите, какие вы замечательные. Я прочту все, и всем поставлю сердечки. С праздником!» Вячеслав Мясников

«Вячеслав, и вас с праздником!» «С Днем России, Слава. Ваши песни стали частью моей жизни. Слушаю ваши песни часами», «Обожаю как вы поете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вячеслав Мясников вместе с Андреем Рожковым выступают с шоу «Ваши пельмени». Они гастролируют отдельно от костяка команды. В то же время на шоу в Екатеринбурге присоединяются к основному составу «Уральских пельменей».

Смотрите также: