«Им тоже не делали предложений войти в труппу»: Бояков сравнил Бузову с Якубовичем и Певцовым

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил, что пока не делал певице Ольге Бузовой предложения войти в труппу театра. В то же время он заметил, что она «с огромным уважением вошла в их дом». Он рад, что МХАТ обрел такого партнера.

«У нас в театре играет Леонид Якубович, Дмитрий Певцов, Андрей Мерзликин. Мы им тоже не делали предложения войти в труппу. Но все может случиться и загадывать ничего нельзя».

Эдуард Бояков

Как признался Эдуард Бояков, он, безусловно, хайпанул на приглашении Ольги Бузовой в МХАТ. Худрук заметил, что если бы театр просто сделал спектакль про Сталина, то никогда не привлек к себе внимания. По словам Боякова, Бузова теперь находится на распутье. Ведь работа театрального артиста требует постоянной учебы. Ей, если она захочет войти в труппу, придется много учиться, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Ольга Бузова задействован в МХАТе в постановке «Чудесный грузин». Она играет роль шпионки Беллы Шанталь.

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