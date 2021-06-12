Пережил мать всего на два месяца: умер старший сын Евгения Моргунова

Старший сын знаменитого советского актера Евгения Моргунова Антон умер в возрасте 54 лет. Причем журналистам ничего не было известно о его смерти. Свою маму, вдову актера Наталью Николаевну, он пережил всего на два месяца.

Отметим, что об Антоне Моргунове в последние годы ходила дурная слава. К примеру, соседи говорили, что он сильно пьет. На этом фоне, как утверждали близкие, у мужчины начались проблемы с головой.

С марта соседи ничего не знали об Антоне Моргунове. Недавно выяснилось, что он похоронен в могиле матери на Кунцевском кладбище. У них даже одна табличка на двоих. Известно, что тело Антона Моргунова кремировали, сообщает eg.ru.

Напомним, что Евгений Моргунов ушел из жизни в 1999 году. Причиной смерти стал инсульт. Отметим, что за год до ухода из жизни актер похоронил своего младшего сына Николая. Он погиб в автокатастрофе в возрасте 26 лет. Евгений Моргунов очень близко к сердцу принял смерть наследника.

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