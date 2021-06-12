«Вообще не моя история»: Курбан Омаров объяснил, почему устал тусоваться в ночных клубах

Муж телеведущей Ксении Бородиной перестал в последнее время появляться с женой на совместных мероприятиях.

Бизнесмен Курбан Омаров, который, по слухам, расстался со своей женой телеведущей и звездой проекта «Дом-2» Ксенией Бородиной, в сторис Instagram пояснил, почему его больше не прельщает ночная жизнь в клубах столицы.

Он опубликовал несколько кадров с вечеринки, на которой, в частности, был музыкант Сергей Шнуров. Омаров на кадрах сидит за столом с грустным видом.

«Краткий итог сегодняшнего вечера. Честно сказать, тусоваться уже не прикольно. Если раньше заходил в клуб и такой «О-го-го», то сейчас, когда время 12.-12.30, то тупо хочется спать. Вообще не хочется тусоваться. Я вот сейчас сходил. Посмотрел на это все. Вообще не моя история. Хочу домой, спать. У меня завтра столько интересных тем, что вот это нервно курит в сторонке». Курбан Омаров

Напомним, что сама Ксения Бородина пока не рассказывает, куда из ее дома внезапно пропал муж. Она лишь заметила в разговоре с подписчиками, что только время все расставит на свои места. У нее сейчас не самый простой период в жизни.

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