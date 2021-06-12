«Мое сердце не занято»: Ирина Круг призналась, что очень тяжело переживает развод с мужем

Певица Ирина Круг призналась, что находится в последние месяцы в затяжной депрессии и стрессе. Причина в том, что она со скандалом рассталась со своим вторым мужем Сергеем Белоусовым.

Как отметила звезда, она всеми силами пыталась обустроить их личное гнездышко, но супруг оказался предателем. По словам Ирины Круг, расставание с мужем получилось болезненным. Сейчас она совершенно не смотрит на мужчин. Они ей просто не интересны.

«Мое сердце не занято, свободно. Я не готова к новым отношениям. С мужем я прожила 15 лет. Спасают лишь работа и мои дети». Ирина Круг

Напомним, что первым мужем Ирины Круг был знаменитый российский шансонье Михаил Круг. Автор большого количество хитов. Он был убит в 2002 году в собственном доме. От звезды у нее остался сын Александр. С 2005 по 2020 год она была замужем за предпринимателем из Твери Сергеем Белоусовым. От этого брака в 2013 году на свет появился их общий сын Андрей, сообщает «Собеседник».

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