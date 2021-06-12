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«Мое сердце не занято»: Ирина Круг призналась, что очень тяжело переживает развод с мужем

По словам певицы, любимый мужчина оказался предателем.

«Мое сердце не занято»: Ирина Круг призналась, что очень тяжело переживает развод с мужем
Ирина Круг. Фото: Globallookpress.com

Певица Ирина Круг призналась, что находится в последние месяцы в затяжной депрессии и стрессе. Причина в том, что она со скандалом рассталась со своим вторым мужем Сергеем Белоусовым.

Ирина Круг
Ирина Круг. Фото: Globallookpress.com

Как отметила звезда, она всеми силами пыталась обустроить их личное гнездышко, но супруг оказался предателем. По словам Ирины Круг, расставание с мужем получилось болезненным. Сейчас она совершенно не смотрит на мужчин. Они ей просто не интересны.

«Мое сердце не занято, свободно. Я не готова к новым отношениям. С мужем я прожила 15 лет. Спасают лишь работа и мои дети».

Ирина Круг

Напомним, что первым мужем Ирины Круг был знаменитый российский шансонье Михаил Круг. Автор большого количество хитов. Он был убит в 2002 году в собственном доме. От звезды у нее остался сын Александр. С 2005 по 2020 год она была замужем за предпринимателем из Твери Сергеем Белоусовым. От этого брака в 2013 году на свет появился их общий сын Андрей, сообщает «Собеседник».

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