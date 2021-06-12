«На мне золотишка с камушками на 25 лямов»: Моргенштерн рассказал о своих драгоценностях

Музыкант Моргенштерн в сторис Instagram рассказал, на какую сумму он носит драгоценности на своем теле, на котором огромное количество наколок. Как известно, рэпер большой любитель золотых цепочек и прочей дорогой «утвари».

«На мне золотишка с камушками на 25 лямов. О чем вы?»

Моргенштерн

Напомним, что Моргенштерн закатил грандиозный скандал несколько дней назад на премии Муз-ТВ. Он не согласился, что лучшим музыкантом по итогам зрительского голосования признали Александра Ревву. В итоге певец выскочил на сцену и стал, что называется качать права.

Позже рэпер отметил, что ему вообще-то не нужны тарелки, которые вручаются за победу на премии. По словам певца, он уверен, что зрители проголосовали бы за него, если бы все было честно.

Недавно исполнитель решил сменить обстановку. Вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной они улетели отдыхать в жаркие страны. Парочка весело проводит время на яхтах и на дискотеках.

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