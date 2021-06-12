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К ребенку на выпускной: Хромченко объяснила, когда бермуды уместны в вечернем наряде

Фэшн-эксперт перечислила главные требования к шортам для торжественных мероприятий.

К ребенку на выпускной: Хромченко объяснила, когда бермуды уместны в вечернем наряде
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

В период летних праздников многим модницам хочется надевать как можно меньше одежды. Но дресс-код некоторых мероприятий просто обязывает к платьям, брюкам, комбинезонам – всему вечернему и коктейльному, а значит, соответствующей длины и декора.

Эвелина Хромченко пришла на помощь мамам выпускников, которые находятся в поиске нарядов для похода на школьный праздник своего чада. Среди многообразия вечерних аутфитов фэшн-эксперт одобрила и костюмы, состоящие из жакетов и шорт-бермудов. Только с одним очень важным дополнением:

«Если костюм имеет нарядный характер, он из красивого шелка, бархата, кружева, а бермуды прикрывают коленки, то да», — перечислила главные детали праздничного образа Хромченко.

Эвелина Хромченко дала совет
Эвелина Хромченко дала совет. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

А вот повседневные комплекты из льна, хлопка, смесовой ткан, то такое комплект будет неуместен на праздничном вечере.

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