«Не ожидала. До слез»: Крапивина поблагодарила за поддержку после скандала с Киркоровым

Бывший продюсер Светланы Лободы осталась под впечатлением, как много людей встали на ее сторону.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram выразила слова благодарности всем, кто ее поддержал после скандала с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

«Люди! Вы очень крутые! И вас так много. Спасибо. Не ожидала. До слез». Нателла Крапивина

«Давно надо было это сказать. Сила в правде», «Нателла. Это вам спасибо. Вы говорите правду от всех нас», «Вы лучшая! Восхищаюсь вами. Вы большой человек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что после премии Муз-ТВ Нателла Крапивина нелестно отозвалась о Филиппе Киркорове и блогере Давиде Манукяне, которые предстали на мероприятии в образе жениха и невесты. Все происходящее она назвала «цирком уродов». Позже она добавила, что таких раньше на Кавказе разделывали на шашлыки. В ответ Киркоров записал гневный спич в адрес продюсера Лободы: «Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий», — говорил, в частности, он.

Позже Крапивина объявила о прекращении сотрудничества со Светланой Лободой. Исполнительница пока свою позицию не поясняла.

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