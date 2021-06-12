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Пикантно: 44-летняя Инна Маликова в откровенном топе-бюстье с рукавами жиго засветила «ложбинку греха»

Солистка группы «Новые Самоцветы» позировала на фоне вечерней Москвы.

Пикантно: 44-летняя Инна Маликова в откровенном топе-бюстье с рукавами жиго засветила «ложбинку греха»
Инна Маликова. Фото: instagram.com/innamalikova/

Младшая сестра музыканта Дмитрия Малинина, 44-летняя Инна, как и брат, унаследовала от родителей гены «вечной молодости». Девушка совсем не выглядит на свой паспортный возраст, обладает цветущим, свежим видом и стройной фигурой и может себе позволить любой стиль в одежде.

Например, недавно для концерта в «Крокус Сити Холле» солистка группы «Новые Самоцветы» предстала в миниатюрном платье-бандо глубокого синего цвета, включающем серебристую драпировку на юбке.  Наряд подчеркнул хрупкость фигуры и длину ног красотки, а среди подписчиков не осталось, пожалуй, ни одного равнодушного.

На пятничную прогулку по вечерней Москве Инна Маликова облачилась еще более эффектно. Девушка выбрала укороченный нежно-голубой топ-бюстье с рукавами жиго, в котором засветила «ложбинку греха» и плоский животик.

Кстати, у Инны Маликовой есть взрослый сын, 22-летний Дмитрий. Очень часто его принимают за ухажера певицы или ее брата – слишком молодо выглядит звезда.

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