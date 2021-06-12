«Миром правит рынок»: Родион Газманов оценил выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа

Сын певца Олега Газманова Родион в Instagram оценил выход на сцену МХАТа имени Горького певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
«Такова жизнь. И то, что давно уже случилось на радио и на ТВ, коснулось и театра. Вы сами (зачеркнуто). Мы сами хотели отсутствия цензуры, рыночных отношений и демократии. Хотели — получили. Миром правит рынок. А эфирами — те, у кого большая аудитория».
Как отметил Газманов, он сам лично видел, как после «восхищенных воплей» поклонников Бузовой другие известные артисты завершали свои творческие карьеры, потому что оказывались на обочине шоу-бизнеса. По его мнению, смотреть на эту картину действительно страшно. Он добавил, что мир давно подстраивается под голосующего рублем зрителя.
Напомним, что Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине на сцене МХАТа. Все билеты были раскуплены почти сразу, как поступили в кассы. Причем перекупщики просили за заветный квиток незадолго до премьеры по 150 тысяч рублей.