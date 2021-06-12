«Миром правит рынок»: Родион Газманов оценил выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа

Как отметил музыкант, люди сами хотели отсутствие цензуры, рыночных отношений и демократии.

Сын певца Олега Газманова Родион в Instagram оценил выход на сцену МХАТа имени Горького певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Такова жизнь. И то, что давно уже случилось на радио и на ТВ, коснулось и театра. Вы сами (зачеркнуто). Мы сами хотели отсутствия цензуры, рыночных отношений и демократии. Хотели — получили. Миром правит рынок. А эфирами — те, у кого большая аудитория». Родион Газманов

Как отметил Газманов, он сам лично видел, как после «восхищенных воплей» поклонников Бузовой другие известные артисты завершали свои творческие карьеры, потому что оказывались на обочине шоу-бизнеса. По его мнению, смотреть на эту картину действительно страшно. Он добавил, что мир давно подстраивается под голосующего рублем зрителя.

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине на сцене МХАТа. Все билеты были раскуплены почти сразу, как поступили в кассы. Причем перекупщики просили за заветный квиток незадолго до премьеры по 150 тысяч рублей.

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