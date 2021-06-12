«Я вас люблю!»: Наталья Орейро записала торжественное поздравление в День России

Актриса Наталья Орейро опубликовала в одной из последних Stories личного профиля видеообращение к жителям России. Таким способом латиноамериканская певица поздравила всех с Днем России.

Напомним, что у артистки русские корни. Певица часто признается в любви к России, в которой была уже 15 раз. Также Наталья Орейро участвовала в съемках 16-серийного телефильма «В ритме танго», который снимался в России. А к Чемпионату мира по футболу в 2018 году артистка сняла клип на песню «United by love» («Объединенные любовью»). Тогда Наталья в русском народном костюме спела на русском, испанском и английском языках.

В честь Дня России в этом году Орейро вновь облачилась в красный кокошник. Исполнительница записала видео, в котором поздравила всех россиян:

«Россия для меня — тоже Родина. Я вас люблю!».

Примечательно, что маникюр артистки оказался в тон традиционному русскому украшению. Певица послала воздушный поцелуй в праздничный день всем, кто любит Россию так же, как сама Наталья.

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