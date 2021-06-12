Нежнее облака: дочка Малинина на отдыхе предстала в небесно-голубом платье с кружевными вставками

20-летняя дочь Александра Малинина Устинья вместе с мамой Эммой отправилась на отдых. В этом году им удалось вырваться в один из любимых семейных курортов на побережье Тирренского моря – итальянский Форте-дей-Марми. Оттуда красавица шлет фото- и видеоприветы подписчикам в микроблоге.

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На новом снимке, которым поделилась дочка музыканта, Устинья позирует в небесно-голубом платье с белыми кружевными вставками. Цвет наряда сливается с оттенками полосатого домика, на крыльце которого юная певица позирует. И подписчикам такое сочетание пришлось по душе:

«Очень освежающее фото!», «Все в тон!!! Красота!!», «Очень красиво», «Как нежно», «Нежная!», «Восхитительная Устинья», — пишут в комментариях фолловеры.

На каникулы девушка отправилась сразу после того, как сдала экзамены и перешла на второй курс. Напомни, что дочь Александра Малинина получает образование в Королевской академии музыки в Лондоне.

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