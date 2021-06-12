Дешевле, чем в Америке: стала известна стоимость обучения в Академии Евгения Плющенко

Цены на абонемент в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начинаются от 30 тысяч рублей в месяц. Начальная подготовка, две тренировки в неделю, стоят 15 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что в США час работы на льду с известным педагогом будет стоить в районе двухсот долларов. Членство в солидных клубах подразумевает вступительный взнос. Он равен сорока тысячам долларов. Последующая ежемесячная оплата составляет 10 тысяч долларов, сообщает Forbes Russia.

Напомним, что в минувшем сезоне команду Евгения Плющенко покинули две звездные спортсменки – Алена Косторная и Александра Трусова. К олимпийскому сезону они решили готовиться под руководством своей прежней наставницы Этери Тутберидзе.

Сам Евгений Плющенко на данный момент не имеет в своем распоряжении фигуристок, которые включены в сборную Росси и будут претендовать на попадание на Олимпиаду.

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