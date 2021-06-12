В джакузи — в платье: беременная Арзамасова приняла пенную ванну в вечернем наряде

Звезда сериала «Папины дочки», 24-летняя Елизавета Арзамасова, ждет ребенка от Или Авербуха. Девушка на днях ушла в декретный отпуск из Театра Наций, но градус активности не снизила. Впереди у нее еще несколько поездок и проектов, она регулярно встречается с друзьями, а также находит силы весело проводить время.

На новом фото, которым девушка поделилась в микроблоге, Арзамасова позирует в джакузи. Причем, пенную ванну жена Авербуха решила принять прямо в платье и с прической. Подписчики оценили такую оригинальную идею, многим из них она даже понравилась.

«Здорово! Афродита в пене!», «А по хитрющему взгляду понимаю, что задумали в стократ больше! Отличного настроения и прекрасного вечера Вам Лиза и Илье!», «Идеальная ночь в джакузи», «Красивая!», «Лизонька только не в горячей воде пожалуйста! Осторожнее», — пишут в комментариях.

Разница в возрасте между Арзамасовой и Авербухом составляет 22 года. Но на нее ни актриса, ни фигурист внимания не обращают – они счастливы и вот-вот станут молодыми родителями.

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