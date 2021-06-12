«Моя Оля прогрессирует»: бывший муж Лолиты стал активно обучать сквошу свою новую девушку

Бывший муж певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в Instagram показал тренировку со своей новой девушкой Ольгой Кулиевой.

«Ну что, вторая тренировка, друзья. Сто потов», — заявила Кулиева.

«Оля, как ощущение?» — спросил в ответ Дмитрий Иванов.

«Человек просто надо мной издевается, но зато через пару недель я буду легкая, звонкая, тонкая». Ольга Кулиева

Сам Дмитрий Иванов в подписи заметил: «Моя Оля прогрессирует», намекая на ее успехи в сквоше.

Напомним, что Дмитрий Иванов и Лолита Милявская были вместе на протяжении десяти лет — с 2010 по 2020 год. Причиной развода, как уверяла певица, стали как раз измены Иванова с новой девушкой. Сам фитнес-тренер позже утверждал, что он закрутил новый роман, когда они с Лолитой уже расстались и не жили вместе.

Добавим, что исполнительница не долго горевала в одиночестве. Сейчас в ее жизни есть новый мужчина. Правда, от широкой публики она его скрывает, говоря лишь, что счастье любит тишину.

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