«Образец суперсладкой женственности»: Хромченко рассказала, кому противопоказаны воланы в нарядах

Повысить градус женственности на нарядах модницам всегда помогают детали. Причем, речь идет не только о брошах, бусах или бантах. Помимо аксессуарной группы, декор на самой одежде позволяет выводить ее в самые разные стили. И телеведущая Эвелина Хромченко показала один из актуальных во все времена и по-настоящему женственных украшений – воланы и рюши.

Однако, несмотря на свою универсальность, воланы показаны не каждой девушке. И Хромченко объяснила, кому именно и почему:

«Воланы – это один из приемов сделать женскую одежду очень женственной. И здесь необходимо быть очень осторожными, поэтому все дамы, которые очень богато одарены природой, и сами являют собой образец потрясающей суперсладкой женственности, должны быть очень аккуратны с этим объемом, особенно те дамы, у которых очень большой объем груди.

Если мы говорим о блузках с воланами, то, конечно, то, что нам сейчас показывают стилисты программы «Модный приговор», особенно если вы сложены точно так же, как наши манекенщицы», — заметила фэшн-эксперт.

Дело в том, что всегда пышные воланы добавляют объемы там, где они не всегда желательны для корпулентной фигуры. А вот отсутствие большой груди относительно темы с воланами Хромченко назвала достоинством, а не недостатком. Таким девушкам, считает эксперт, очень повезло, особенно летом. И эти счастливицы могут позволить себе абсолютно любого объема воланы.

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