«Чтобы раскрепостить команду, Костя предложил снять сцены «ню»: Билан – о работе с Богомоловым

Музыкант Дима Билан рассказал о совместной работе с режиссером Константином Богомоловым над клипом «Она моя». Как известно, певец снялся в нем абсолютно голым, чем несколько смутил поклонников.

Как отметил Билан, в современном мире шкала между эротикой и порно давно стерлась. По его мнению, приходит что-то новое, а старое эволюционирует. Он подчеркнул, что его новый клип совсем даже не про порно. Это просто фривольные кадры, на которых ничего толком не видно.

«В первый день для того, чтобы раскрепостить всю команду, Костя сразу предложил снять сцены «ню». Есть такой психологический ход».

Дима Билан

Билан заметил, что в момент съемок клипа в комнате находилось вместе с ним 25 человек. Как только он услышал команду «Мотор», так сразу с него слетел халат и он «уверенным шагом пошел на героиню». Как отметил певец, необходимо было начать работу именно с такой доверительной сцены, чтобы все расслабилась, сообщает «Собеседник».

Ранее Билан признавался, что снял несколько своих клипов за свой счет самостоятельно. В этот раз он решил принять деловое предложение Богомолова, который сам частично вложился в проект.

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