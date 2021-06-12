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«Чтобы раскрепостить команду, Костя предложил снять сцены «ню»: Билан – о работе с Богомоловым

Новый клип музыканта, который он снял совместно с мужем Ксении Собчак, активно обсуждают в светской тусовке.

«Чтобы раскрепостить команду, Костя предложил снять сцены «ню»: Билан – о работе с Богомоловым
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Дима Билан рассказал о совместной работе с режиссером Константином Богомоловым над клипом «Она моя». Как известно, певец снялся в нем абсолютно голым, чем несколько смутил поклонников.

Как отметил Билан, в современном мире шкала между эротикой и порно давно стерлась. По его мнению, приходит что-то новое, а старое эволюционирует. Он подчеркнул, что его новый клип совсем даже не про порно. Это просто фривольные кадры, на которых ничего толком не видно.

Константин Богомолов
Константин Богомолов. Фото: Globallookpress.com

«В первый день для того, чтобы раскрепостить всю команду, Костя сразу предложил снять сцены «ню». Есть такой психологический ход».

Дима Билан

Билан заметил, что в момент съемок клипа в комнате находилось вместе с ним 25 человек. Как только он услышал команду «Мотор», так сразу с него слетел халат и он «уверенным шагом пошел на героиню». Как отметил певец, необходимо было начать работу именно с такой доверительной сцены, чтобы все расслабилась, сообщает «Собеседник».

Ранее Билан признавался, что снял несколько своих клипов за свой счет самостоятельно. В этот раз он решил принять деловое предложение Богомолова, который сам частично вложился в проект.

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