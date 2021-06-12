Строгая классика: Кудрявцева появилась на съемках в брючном костюме в клетку «гленчек»

Телеведущая с новыми силами возвратилась к работе после восстановительного отдыха.

50-летняя Лера Кудрявцева после недели отдыха в загородном центе восстановила силы, выспалась и возвратилась к любимой работе. В гримерке ток-шоу «Звезды сошлись» телеведущая показала свой образ, в котором отправилась на съемки.

На этот раз Кудрявцева отдала предпочтение беспроигрышной классике. Девушка облачилась в строгий брючный костюм с принтом «гленчек». Дополнили образ белый топ и бежевые лодочки. Получился элегантный и актуальный на все времена аутфит.

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Во время отдыха в загородном восстановительном комплексе телеведущая отдавала предпочтение стилю home wear, выгуливая мягкие и уютные худи, джоггеры и вьетнамки.

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