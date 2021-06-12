«Криминал полнейший!»: Соседов призвал посадить Максакову в тюрьму за измену Родине

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал посадить в колонию оперную диву Марию Максакову за ее проделки на родине. По его словам, ему просто противно о ней говорить. Ей, как он думает, должны заняться органы ФСБ или на худой конец полиции.

«Криминал полнейший! Я считаю, что ее надо засадить в тюрьму. Надо найти статью за ее проделки, за безобразие, которое она творит».

Сергей Соседов

По словам Сергея Соседова, оперной диве многое сходит с рук. Она не раз оскорбляла родную страну в эфире телепередач. При этом ее почему-то каждый раз прощали. Он думает, что звезда должна сидеть за измену родине. Однако пока этого не происходит. Более того, опальную девушку зовут на различные ток-шоу, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Мария Максакова в 2016 году покинула Россию вслед за своим опальным мужем Денисом Вороненковым, который находился под следствием. В 2017 году он был застрелен в центре Киева. В 2021 году Максакова вернулась в Россию. Она сейчас ведет борьбу за свою квартиру с родней.

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