Под дождем: Джанабаева без макияжа вышла с малюткой Агатой на прогулку

В жизни 42-летней Альбины Джанабаевой и 55-летнего Валерия Меладзе два месяца назад произошло радостное событие. Звездная пара вновь стала молодыми родителями, «аист принес» им дочку. В семье певцов, напомним, уже есть двое детей – 17-летний Константин и 7-летний Лука.

Малышку назвали Агатой. 12 июня ей исполнилось два месяца. Мама с папой души не чают в крохе и любят рассказывать о ней в своих соцсетях. Накануне Альбина Джанабаева показала свою прогулку с коляской, в которой спала дочурка. Певица вышла в сад без макияжа, в плаще-дождевике – непогода не повлияла на планы мамы подышать свежим воздухом.

«Просто дождище!», — констатировала звезда.

Джанабаева уже тоскует по концертам и выходам в свет. Она нередко признается, что ей тяжело в декретном отпуске, публикуя антиутопические видео из жизни молодой мамочки и спрашивая, как дела на «воле».

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