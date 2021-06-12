Сдержанно и элегантно: жена Юдашкина в черной рубашке и джинсах скинни посетила театр

Бизнесвумен часто выбирает монохромные образы, и этот раз не стал исключением.

Пока вокруг театра МХАТ им. Горького, где на сцену выходит Ольга Бузова, шум только нарастает, многие уважаемые деятели отдают предпочтение другим храмам Мельпомены. В минувшую пятницу кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной отправились в театр Олега Табакова, чтобы посмотреть «Страсти по Бумбарашу» и встретились с его режиссером Владимиром Машковым.

Для выхода в свет Марина Юдашкина отдала предпочтение монохромному образу. Бизнес-леди облачилась в черную рубашку и джинсы скинни. В качестве обуви жена кутюрье выбрала белые кеды. Получился довольно сдержанный и не лишенный элегантности аутфит.

«Спектакль очень понравился! Потрясающая игра актеров!», — призналась жена Юдашкина.

Кстати, светская львица часто отдает предпочтение монохромным образам или уже готовым комплектам в виде костюмов. Например, недавно она выгуляла непреходящую классику – клетчатый брючный костюм.

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