Не знакома с младшими сестрами Этель и Кларой: почему Виторган не общается со старшей дочерью

Актер Эммануил Виторган уже много лет не общается со своей старшей дочерью Ксенией, которая родилась в его первом браке с актрисой Тамарой Румянцевой. Известно, что спустя четыре годы после женитьбы в 1970 году он оставил первую семью и ушел к актрисе Алле Балтер.

После школы Ксения выучилась на секретаря-машинистку. Окончила училище культуры в Петрозаводске. Она вышла замуж, поставив об этом в известность отца. Он присутствовал на торжестве. Вскоре у нее родилась дочка.

Ситуация изменилась, когда в жизни Виторгана появилась третья жена Ирина Млодик. Ксению однажды пригласили на эфир на ток-шоу журналисты. Они подали все так, как будто внучке Виторгана нужна московская квартира деда. Млодик отреагировала болезненно. Назвала Ксению меркантильным человеком и попросила исчезнуть из их семьи. Румянцева послушалась и уехала на Валаам. С тех пор с отцом больше не общалась. При этом она уверяет, что его квадратные метры ей совсем не нужны.

Сейчас 55-летняя дочь Виторгана живет с детьми и внуками в Сортавале, руководит кукольной студией в местном доме культуры. Своих родных сестренок Этель и Клару она ни разу не видела. Дочь Виторгана все-таки надеется когда-нибудь пообщаться с отцом и объяснить ему, что в его помощи она не нуждается, сообщает «Комсомольская правда».

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