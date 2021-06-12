«Вы должны просто любить его без зарплаты»: Анна Седокова призналась, что уже год содержит мужа

Певица Анна Седокова в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт» призналась, что уже год содержит своего мужа-баскетболиста Яниса Тимму, который ранее получал около миллиона долларов в год.

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты».

Анна Седокова

Как отметила Анна Седокова, финансовые трудности у ее мужа — явление временное. Он уже подписал контракт с новым клубом, но пока она не может раскрыть, что это за команда и в каком городе базируется. При этом она заметила, что новый клуб Тиммы не из России.

Напомним, что Янис Тимма играл за команду «Химки». После ухода главного тренера он в пух и прах рассорился с новым наставником. Кроме того, «Химки» сейчас испытывают серьезные финансовые трудности. Команда, к примеру, не примет участие в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ.

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